Allerdings räumte Twitter in seiner Stellungnahme vom Donnerstag ein, dass es Musk vor Vertragsschluss am 25. April nicht darüber informiert hatte, dass es seine Nutzerbasis etwa drei Jahre lang bis Ende 2021 zu hoch angesetzt hatte. Twitter aktualisierte die Zahlen, die letztlich eine geringfügige Veränderung von 1 Prozent darstellten, in seinem Geschäftsbericht vom 28. April. Das Unternehmen betont aber zugleich, dass der Geschäftsbericht keinerlei materiell falschen Aussagen oder Eingeständnisse enthalte.

Musk und Twitter nehmen Banken der jeweiligen Gegenseite ins Verhör

Klar ist, dass der Streit mit der Gegenklage und der prompten Erwiderung von Twitter juristisch an Fahrt gewinnt und jede Seite bis zum angesetzten Gerichtstermin am 17. Oktober in Delaware noch reichlich Material sammeln wird.