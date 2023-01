Geschworene sollen voreingenommen gegen Musk sein

Zunächst steht die Auswahl der Geschworenen an. Musks Anwälte hatten argumentiert, Geschworene aus San Francisco seien in der Masse voreingenommen gegen den Tech-Milliardär. Sie argumentierten unter Verweis auf von potenziellen Geschworenen ausgefüllte Fragebögen, Musk könne in Kalifornien keinen fairen Prozess bekommen. Rund zwei Drittel der Kandidaten hätten negative Ansichten über den Tech-Milliardär, betonten sie.

Richter Edward Chen ließ das jedoch nicht gelten. Chen betonte, Sympathie sei kein Faktor bei der Geschworenenauswahl, wie der Finanzdienst Bloomberg aus einer Anhörung am Freitag berichtete. So blieb demnach eine Frau in der Auswahl, die geschrieben hatte, Musk sei "unsympathisch". Auch war es nicht disqualifizierend, im Fragebogen zu schreiben: "Die Autos sind schön, aber Mr. Musk ist ein Idiot". Der Geschworenenkandidat, der ihn als "nächsten Trump" und einen "Narzissten mit Wahlvorstellungen" bezeichnete, wurde dagegen ausgesiebt.