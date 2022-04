Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Wie groß ist die Panik in der Twitter-Zentrale?

Zahlreiche Twitter-Nutzer machten am Montagabend aber auch, was sie immer machen, wenn überraschende Nachrichten über die Plattform rollen: Sie nutzten die News als Steilvorlage für markige Sprüche und Witze. So stellten sich Nutzer mithilfe von GIFs und Videoclips vor, wie man in der Twitter-Zentrale auf Musk reagieren könnte – etwa mit vor Aufregung schreiend verordneter Ruhe.