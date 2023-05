In welchen Unternehmen können wir demnächst die Ergebnisse Ihrer Forschung sehen?

Mit der Firma Charamel aus Köln entwickeln wir einen Avatar, der gesprochene Sprache in Echtzeit in Gebärdensprache überträgt. Das könnte ein großer Erfolg werden, weil durch die Inklusion der Bedarf an Gebärdendolmetschern rasant wächst. Im Projekt Mindbot, an dem auch der Roboterhersteller Kuka beteiligt ist, arbeiten wir an sogenannten Cobots: Roboter, die Arbeitern in Industriebetrieben zur Hand gehen und ihnen schwere Tätigkeiten abnehmen. Mit dem Münchner Start-up Navel Robotics haben wir einen sozialen Roboter entwickelt, der menschliche Stimmungen erkennt und etwa in der Pflege oder bei Therapien zum Einsatz kommen könnte.

In der KI-Entwicklung sind deutsche Forscherinnen und Forscher auf Weltniveau, bei den Produkten kommen Blockbuster wie Siri, Alexa oder ChatGPT fast immer aus den USA. Woran liegt das?

Die deutsche Wirtschaft ist sehr industrieorientiert, das spiegelt sich auch in der Forschung wider. Zudem denken wir noch zu wenig alltagsorientiert. Es kommt immer wieder vor, dass Studierende mit Arbeiten zu mir kommen und ganz enttäuscht sind, wenn ich sage: "Okay, das ist die Lösung. Aber was ist das Problem?" Wir müssen lernen, Technik mehr vom Menschen aus zu denken.