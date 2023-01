Der weltweite Hype um die Fähigkeiten des Chatbots ChatGPT beschleunigt das Wettrennen der großen Techkonzerne in den USA und China. Ziel scheint dabei, möglichst rasch eine auf künstliche Intelligenz basierende Chatbot-Software in ihre Anwendungen einzubinden. Nachdem der US-Konzern Microsoft angekündigt hatte, weitere Milliardensummen in die Entwicklung des von OpenAI entwickelten Programms ChatGPT zu investieren, will nun offenbar auch der chinesische Internetriese Baidu von CEO Robin Li (54) eine ähnliche Software in seine Internetsuche integrieren. Auf einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg " reagierten Investorinnen und Investoren sofort: Die Aktien von Baidu legten am Montag zeitweise um 6 Prozent zu, das war der höchste Tagesgewinn seit vier Wochen.