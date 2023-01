Zugleich wird Parker es mit Nelson Peltz (80) und dessen Hedgefonds Trian Fund Management zu tun bekommen. Peltz' Forderung nach einem Sitz im Verwaltungsrat erteilte Disney eine Abfuhr. Das könnte für Zündstoff und weitere Konflikte sorgen. Peltz ist dafür bekannt, sich aggressiv ins Management von Firmen einzumischen und gilt als Kritiker Igers.

Nach Informationen der "Financial Times" plant der aktivistische Investor nun, sich direkt an die Investoren zu wenden, um seinem Ziel nach mehr Einfluss näherzukommen. Damit würde er nur wenige Monate nach der Rückkehr von Bob Iger auf Konfrontationskurs zu ihm gehen. Peltz' Hedgefonds hält einen rund 900 Millionen Dollar schweren Anteil an Disney.