Kurseinbruch beim Uber-Rivalen Didi-Aktie stürzt nach Eingriff Pekings ab

Das Download-Verbot Pekings für die Didi-App hat an der Börse eine heftige Kursreaktion ausgelöst. Da am Montag wegen eines Feiertags kein Handel an der Wall Street stattfand, können Anleger erst heute darauf reagieren.