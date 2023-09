Sievert sagte zunächst, die Telekom wolle im Rahmen dieses Programmes keine Anteile abstoßen. Stand Mitte Juli hielt der Bonner Konzern 51,4 Prozent an T-Mobile US. Auf Nachfrage erklärte dann ein Telekom-Sprecher, dass das Unternehmen nicht direkt an seine Tochter verkaufen werde. Stattdessen sollen die Aktien ab Anfang 2024 über den Markt abgegeben werden, ohne die eigene Mehrheitsposition bei T-Mobile US zu gefährden. "Die genaue Anzahl von T-Mobile US-Aktien, die die Deutsche Telekom verkaufen wird, steht noch nicht fest", sagte der Sprecher. Die Telekom beteuerte ihr langfristiges Ziel einer "sicheren, nachhaltigen Mehrheit" an den Amerikanern.