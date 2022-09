Der US-Mobilfunkriese T-Mobile US trennt sich von seinem Festnetzgeschäft und nimmt dabei einen Buchverlust in Kauf. Die US-Tochter der Deutschen Telekom verkauft die mit der Übernahme des Konkurrenten Sprint bei ihr gelandete Sparte für die symbolische Summe von einem Dollar an den amerikanischen Glasfaser-Internet-Anbieter Cogent Communications, teilten beide Seiten am Mittwoch mit.