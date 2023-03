Beim größten Zukauf seit der Fusion mit Sprint verleibt sich T-Mobile den US-Mitbewerber Mint Mobile ein. Die US-Tochter der Deutschen Telekom kündigte am Mittwoch an, für die Mint-Mutter Ka'ena bis zu 1,35 Milliarden Dollar auf den Tisch legen zu wollen. manager magazin hatte bereits Ende Januar über den anstehenden Deal berichtet. Seinerzeit stand ein möglicher Übernahmepreis von rund einer Milliarde Dollar im Raum. Der endgültige Preis hänge von Ka'enas Geschäftsentwicklung ab, hieß es nun am Mittwoch. Der Betrag werde zu 39 Prozent in bar und zu 61 Prozent in Aktien bezahlt.