Die Deutsche Telekom hat nach Aussage von Vorstandschef Tim Höttges (60) die Mehrheit an der US-Tochter T-Mobile übernommen. "Wir haben gestern Nacht die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht und sind größter Eigentümer am wertvollsten Telekommunikationsunternehmen der Welt", sagte der Manager am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Bonn. Nach Informationen des manager magazins besitzt die Telekom nun 50,2 Prozent an T-Mobile. Die Aktie des Konzerns legte am Mittwoch rund 1 Prozent zu.