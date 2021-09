Milliarden-Transaktionen Telekom verkauft Niederlande-Tochter und stockt bei T-Mobile US auf

Die Telekom baut bei ihren Beteiligungen einiges um: Der Konzern verkauft seine Tochter in den Niederlanden. Mit dem Erlös von 3,8 Milliarden Euro stockt er seinen Anteil an T-Mobile US auf. Eine weitere Transaktion macht den Techinvestor Softbank zum zweitgrößten privaten Telekom-Aktionär.