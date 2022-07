Cellnex sei "nicht länger Teil des Prozesses einer möglichen Übernahme eines Anteils an dem Telekom-Unternehmen, das die Telekom-Infrastruktur in Deutschland und Österreich betreibt", teilte Cellnex am Mittwoch lediglich mit. Das Unternehmen, das in Europa mehr als 100.000 Funktürme vermietet galt nach Informationen von manager magazin als heißer Anwärter für die Türme der Deutschen Telekom. Mit dem Erwerb hätte Cellnex seine Position als Europas Funkturmgroßmacht zementieren und zu einem digitalen Großdienstleister für Unternehmen werden können.