Bisher strebte die Deutsche Börse für das laufende Jahr Nettoerlöse in Höhe von 3,8 Milliarden Euro an. Diese Marke soll nun übertroffen werden, teilte der Betreiber des Frankfurter Marktplatzes am Montagabend nach Börsenschluss mit. Auch die ursprünglich angepeilten 2,2 Milliarden Euro beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) will der Konzern nun überbieten.