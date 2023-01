Im Ernst: Diese absolute, irrsinnige Verkultung einer hohen Bewertung ist schuld daran, dass die deutsche Gründerszene so viel Bullshit produziert. Jeder will gründen, aber keiner das Risiko tragen, das es heißt, ein Unternehmen von der Pike auf aufzubauen. So wird das nix mit dem Wirtschaftswunder.

Schuldige gibt es viele: Es sind ja nicht nur all die Gründerinnen und Gründer, die lieber verkaufen statt aufbauen wollen. Diesen Typus haben sich die Wagniskapital-Investoren selbst herangezogen – nicht selten haben sie solche Leute sogar explizit auf irgendwelche rumliegenden Business-Ideen gecastet (Das muss man sich erstmal reinziehen!). In ihrer Verblendung haben die Geldgeber selbst auch noch das achte Onlyfans für vegane Klempner mit "Shut up and take my money" bejubelt. Und ihre VC-Bonanza ist von Jubelberichten in sozialen und journalistischen Medien angeheizt worden, die jede neue Rekordfinanzierung in die Welt posaunen, als wäre viel Geld allein ein Wert an sich.