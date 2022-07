Hatte noch am Vormittag Branchenfantasie wegen einer Kooperation des Konkurrenten Just Eat Takeaway und Amazon die Aktien von Lieferdiensten angetrieben, drückte am späten Nachmittag die Nachricht von der Razzia die Papiere von Delivery Hero empfindlich: Aus einem Plus von 8 Prozent, das bei der Delivery-Hero-Aktie am Nachmittag noch zu Buche stand, wurde im späteren Verlauf noch ein herber Abschlag. Über die Ziellinie gingen die Papiere des Essenslieferdienstes 4,1 Prozent tiefer bei 34,20 Euro - und rutschten nachbörslich weiter ab.