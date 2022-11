Die Aktie von Delivery Hero hat an der Börse am Donnerstag um rund 17 Prozent zugelegt. Östberg hatte erklärt, dass die Verluste in diesem Jahr etwas geringer ausfallen als zunächst erwartet und im zweiten Halbjahr 2023 ein positiver Cashflow erwirtschaftet werden soll. Seit Jahresbeginn hat Delivery Hero rund 60 Prozent des Börsenwerts verloren.