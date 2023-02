Das volumetrisches Druckverfahren druckt schnell und produziert sehr glatte Oberflächen, zudem operiert es mit Materialien, die bisher nicht für den 3D-Druck verwendet werden konnten. "Damit werden drei der großen Herausforderungen der 3D-Druckindustrie adressiert", heißt es in der Mitteilung. Ziel sei es, der Technologie zum Durchbruch zu verhelfen und dadurch dem 3D-Druck völlig neue Anwendungsfelder zu erschließen. Diese könnten etwa in der Medizintechnik bei der Reproduktion von Organen oder in der optischen Industrie bei der Herstellung von Hochpräzisionslinsen liegen.