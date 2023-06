Ma ist noch immer Großaktionär von Alibaba und hat sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, nachdem er in China in Ungnade gefallen war. Lange gab es Spekulationen über seinen Zustand, insbesondere als er monatelang verschwunden war. Anfang der Woche sagte Alibaba-Präsident Michael Evans, dass es Ma gut gehe und in Japan an einer Universität unterrichte.