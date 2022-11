Cybersicherheit "Wir dürfen niemandem vertrauen, niemals!"

Cyberkriminelle verursachen Schäden in Multimilliardenhöhe. Die Informatikprofessorin Claudia Eckert sorgt an ihrem Fraunhofer-Institut für Sicherheit in der Industrie, bei Banken und Versicherungen, in Medien und beim Militär.