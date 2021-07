Video-Konferenzdienst auf Shoppingtour Zoom will 15 Milliarden Dollar in Cloud-Firma Five9 stecken

Der Videokonferenz-Dienst Zoom hat in der Pandemie kräftig an Wert gewonnen. Jetzt sitzt das Geld locker: Nach einem Karlsruher Start-up will Zoom nun Five9 kaufen, einen Spezialisten für Cloudsoftware - für 15 Milliarden Dollar.