Zieh dich warm an, Huawei. Nur zweieinhalb Jahre nach dem Aufflammen der Debatte über kritische 5G-Infrastruktur in Deutschland wird das Innenministerium so konkret, wie es eben kann: Das Verbot von kritischen Bauteilen "nicht vertrauenswürdiger Hersteller" wie Huawei oder ZTE wird immerhin erwogen, selbst der nachträgliche Ausbau bereits eingesetzter Bauteile könnte angeordnet werden.