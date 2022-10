Nach dem PC- und Elektronik-Boom während der Corona-Pandemie halten sich die Verbraucher wegen der Inflation nun stärker zurück und sorgen damit für ein jähes Ende des Booms in der Chipbranche. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones, Samsung, meldete am Freitag einen unerwartet starken Rückgang seiner operativen Ergebnisse im abgelaufenen Quartal. Gleichzeitig warnte der US-Chip-Hersteller AMD vor einer deutlich schwächeren Umsatzentwicklung. Die mauen Aussichten sorgten für Enttäuschen an den Börsen. Weltweit gerieten die Technologiewerte unter Druck.