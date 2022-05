Es ist ein Deal der Superlative. Angeführt vom malayisch-chinesischen CEO Hock Tan (63) will der Chiphersteller Broadcom den amerikanischen Softwareanbieter VMware kaufen. Man habe sich auf eine Übernahme geeinigt, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Der Deal bewertet VMWare mit etwa 61 Milliarden US-Dollar, umgerechnet rund 57 Milliarden Euro, die in bar und mit Aktien bezahlt werden sollen. Nach der Übernahme des Spieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft Anfang des Jahres ist das die bislang zweitgrößte Firmenübernahme des Jahres.

Käufer: Broadcom-Chef Hock Tan Foto: REUTERS

Größter Profiteur des Deals ist der IT-Veteran Michael Dell (57). Dem Gründer des Computerkonzerns Dell Technologies gehören aktuell 40,2 Prozent der VMWare-Anteile. Genau wie der zweitgrößte Eigner, die Investmentgesellschaft Silver Lake (10 Prozent), steht er hinter der Transaktion. Rein rechnerisch wird sein Aktienpaket mit 24,5 Milliarden Dollar bewertet.

Der Chiphersteller Broadcom ist ein absolutes Schwergewicht der IT-Welt. Der Konzern mit Sitz in Kalifornien ist aktuell rund 217 Milliarden Dollar an der Börse wert. Mit der Übernahme der vor allem im Cloud-Business aktiven VMWare will Vorstandschef Hock Tan das Geschäft nun verbreitern.

Broadcom ist in den vergangenen Jahren durch diverse Milliardenübernahmen gewachsen. 2018 etwa kaufte das Unternehmen die amerikanische Business-Software-Firma CA für knapp 19 Milliarden Dollar; 2019 schluckte sie die IT-Sicherheitsfirma Symantec für knapp 11 Milliarden Dollar. Der Köngisdeal – der Versuch, für mehr als 100 Milliarden Dollar den US-Chiphersteller Qualcomm zu kaufen – scheiterte 2018 jedoch; der damalige US-Präsident Donald Trump (75) hatte die Übernahme durch den damals noch in Singapur sitzenden Konzern blockiert.

Nun bietet Hock Tan den VMWare-Aktionären 142,50 Dollar in bar oder 0,252 Broadcom-Papieren je eigener Aktie. Am Ende soll je rund die Hälfte des Kaufpreises in bar und Aktien bezahlt werden. Das Angebot ist ein satter Aufschlag von mehr als 40 Prozent im Vergleich zu den Schlusskursen vergangener Woche, als erstmals Meldungen über eine mögliche Übernahme kursierten.