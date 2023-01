Laut der Financial Times , die am Freitag zuerst über die Käufe berichtete, sei Pekings Ziel, sich durch die Investition mehr Kontrolle über die Inhalte der Streaming-Video-Einheit Youku und des Webbrowsers UCWeb des E-Commerce-Riesen zu verschaffen. Bei ihren Bemühungen um mehr Einfluss auf Tech-Konzerne setzt die Regierung zunehmend auf kleine Kapitalbeteiligungen an lokalen Betrieben großer Tech-Unternehmen, wie kürzlich beim TikTok-Eigentümer ByteDance. Zuvor war die chinesische Führung von ihrem Kurs in Form von harten Geldstrafen und Sanktionen abgerückt, nachdem die Maßnahmen mehr und mehr ausländische Investoren verschreckt hatten. Weitere Beteiligungen soll die Regierung für den Online-Spieleriesen Tencent Holdings planen, wie die FT von Insidern erfuhr.