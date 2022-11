Nio, Apple, Yum Neue Lockdowns in China belasten Konzerne

Doch der Druck zum Handeln steigt: Nicht wenige Unternehmen suchen und gründen neue Produktionsstätten in anderen Teilen Asiens, um so ihre Abhängigkeit von China zu lösen. Apple zum Beispiel hat zwischen 2017 und 2021 die Zahl seiner Lieferanten in Vietnam und Indien auf 36 mehr als verdoppelt. Im September begann Apple unter großem lokalen Aufsehen mit der Herstellung seines neuen iPhone 14 in Indien, wo zuvor nur ältere Modelle hergestellt wurden. Zudem will Apple bald mit der Produktion seiner MacBook-Laptops in Vietnam beginnen.