"Wie ChatGPT die Demokratie entführt" – die Headline in der "New York Times" ($) klingt alarmierend. Doch die Autoren Nathan E. Sanders und Bruce Schneier, zwei ausgewiesene Fachleute für Informationstechnologie und Datensicherheit, führen eine stringente Argumentation, um ihre These zu stützen: Der derzeit gehypte Chatbot ChatGPT, so schreiben sie, zeige, wie weit künstliche Intelligenz (KI) bereits sei bei dem Versuch, menschliches Denken und Verhalten zu imitieren. Doch daraus entstünden neue Gefahren. Das größte Risiko, so die Autoren, werde bislang übersehen: Künstliche Intelligenz der neuesten Art eröffne völlig neue Möglichkeiten zur Manipulation in der politischen Lobbyarbeit. Lobbygruppen mit ausreichenden Mitteln könnten auf diese Weise ganze demokratische Prozesse auf perfide Weise unterwandern, warnen sie.