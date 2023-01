OpenAI Microsoft will zehn Milliarden Dollar in ChatGPT-Macher investieren

Microsoft hatte 2019 bereits eine Milliarde Dollar in OpenAI investiert. Das Unternehmen arbeitet daran, die KI, die hinter ChatGPT steckt, in seine Suchmaschine Bing einzugliedern. Angeblich will Microsoft das KI-Chatmodell ChatGPT auch in seine Office-Anwendungen einbinden. So könnte es Teil von Word, Powerpoint und Outlook werden und automatisch Texte und E-Mails erzeugen, heißt es in einem Bericht von der Website "The Information ".