Tiktok gerät in den USA erneut unter politischen Druck. "Tiktok ist nicht nur einfach eine weitere Videoplattform", wetterte Brendan Carr (43) per Twitter , das sei nur Tarnung. Die Plattform sammle große Mengen sensibler Daten, auf die dann in Peking zugegriffen werde, so der Vorsitzende der mächtigen staatlichen US-Telekommunikationsaufsicht FCC. Und per Brief, adressiert an Apple-Boss Tim Cook (61) und Google-Chef Sundar Pichai (50), forderte er die großen Techkonzerne des Landes auf, die Tiktok-App aus ihren App-Stores zu entfernen.