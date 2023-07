Die Konzernchefin des schwedischen Mobilfunkbetreibers Telia, Allison Kirkby (56), verantwortet künftig die Geschäfte des britischen Telekommunikationsanbieters BT Group. Die Managerin folge auf Philip Jansen (56), sobald er spätestens Ende Januar 2024 aufhöre, teilte die Deutsche-Telekom-Beteiligung am Montag in London mit. Jansen solle sie dann bis Ende März begleiten und sich dann zurückziehen. Ein genaues Startdatum Kirkbys solle noch bekannt gegeben werden. Sie wird die erste Frau an der Spitze des britischen Ex-Monopolisten.