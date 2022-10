"Refocussing on our road to self sustainability" überschreibt Bird einen Blogpost , in dem das Unternehmen seine jüngsten Maßnahmen publik macht: Demnach hat die E-Scooter-Firma mit Hauptsitz in Miami, Florida, beschlossen ihre Aktivitäten in Deutschland, Schweden und Norwegen komplett einzustellen. In mehreren Dutzend weiteren Märkten in den USA sowie dem europäisch-, arabisch- und afrikanischen Raum werde das Geschäft zurückgeschraubt, heißt es in dem Post weiter.