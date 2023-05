Die US-Tochter der weltgrößten Kryptobörse Binance will einem Medienbericht zufolge mit einer veränderten Eigentümerstruktur den Regulierungsdruck verringern. Firmengründer und Mehrheitsaktionär Changpeng Zhao (46) plane einen Teilausstieg bei Binance.US, berichtete das Nachrichtenportal "The Information" unter Berufung auf Insider. Auslöser des Ganzen sei eine Klage der US-Derivateaufsicht CFTC. Die Behörde reguliert die Future- und Optionsmärkte in den USA. Sie wirft der Kryptobörse und ihrem Chef Zhao vor, Gesetze "vorsätzlich umgangen" zu haben. Manager von Binance.US befürchteten, dies erschwere die Erteilung beantragter Genehmigungen durch Regulierer. Eine geringere Beteiligung Zhaos könnte diese milder stimmen.