Mit dem "Ernie Bot" gegen "ChatGPT": Chinas Suchmaschinenriese Baidu hat am Dienstag angekündigt, die internen Test an dem hauseigenen Chatbot "Ernie" im März zu beenden. Mit dem Textroboter, der auf künstlicher Intelligenz (KI) basiert, soll die Internetsuche für Nutzer verbessert werden: Er soll ähnlich funktionieren wie der Chatbot "ChatGPT" der US-Firma OpenAI, der seit Wochen für Furore sorgt. Anleger reagierten begeistert: Die Aktie von Baidu legte am Dienstag zeitweise um 15 Prozent zu.