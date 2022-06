Atos prüft Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen

Atos will dem andauernden Gegenwind mit einer neuen Firmenstruktur entgegentreten und prüft die Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen. Für die Neuaufstellung will die Firma bis 2023 insgesamt 1,6 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Zur Finanzierung würden strategisch nicht wichtige Vermögenswerte im Umfang von 700 Millionen Euro verkauft, kündigte der frühere Eutelsat-Chef Belmer an. Ihm sollen zwei Chefs folgen - Nourdine Bihmane und Philippe Oliva. Beide sollen im Falle einer Aufspaltung die jeweiligen Firmen leiten.