Vor dem geplanten Börsengang in den USA will sich der Chipdesigner Arm offenbar für Investoren attraktiver machen. Der britische Konzern, auf dessen Entwürfen praktisch alle Smartphone-Prozessoren basieren, wolle mit Preiserhöhungen seinen Umsatz in die Höhe treiben. Das berichtete die "Financial Times " am Donnerstag unter Berufung auf Brancheninsider und ehemalige Beschäftigte.