Apple ist im Geschäft mit Computeruhren seit der Markteinführung der ersten Apple Watch im Frühjahr 2015 führend. Nach Berechnungen der Analysefirma Canalys verkaufte Apple im ersten Halbjahr 18 Millionen Uhren und hatte damit einen Marktanteil von 52 Prozent.

Neue iPhones können Notfall-Nachrichten per Satellit absetzen

Zugleich stellte Apple am Mittwochabend im Verlauf des Neuheiten-Events in seinem Hauptquartier in Cupertino auch eine neue iPhone-Version vor - die iPhone-14-Serie. Die neuen iPhone-Modelle sollen erstmals Notfallnachrichten direkt per Satellit absetzen können. Es ist eine Funktion, die Leben retten kann, wenn Menschen in Gegenden ohne Mobilfunkempfang in Gefahr geraten. Im Moment benötigt man dafür spezielle Satelliten-Telefone mit größeren Antennen. Apple integrierte ein hauseigenes System zur Verbindung mit Satelliten dagegen beim neuen iPhone 14 in die herkömmlichen Gehäusegrößen.