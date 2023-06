Technisch machbar sind bisher aber auch für Apple nur Geräte, bei denen man sich im Endeffekt sehr hochauflösende Bildschirme direkt vor die Augen schnallt.

Da Cook nichts von solchen Virtual-Reality-Headsets hält, die den Nutzer ganz in seiner digitalen Welt einschließen und von der echten Welt isolieren, behilft sich Apple mit einem Trick: An der Datenbrille sind zusätzlich etliche Kameras angebracht, die der Nutzerin oder dem Nutzer seine Umgebung zeigen – nur eben per Videofeed auf den hochauflösenden Displays des Geräts. Gleichzeitig hat Apple sogar auf der Außenseite Displays angebracht, die die Augen des Headset-Nutzers wie unter einer leicht durchsichtigen Ski-Brille zeigen. An einem Stellrad an der Seite des Headsets kann eingestellt werden, wie viel man von seiner Umgebung mitbekommen will.