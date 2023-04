iPhone-Produktion verdreifacht Für Apple ist Indien das nächste China

Zugleich berichtet die Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Donnerstag , dass Apple daran interessiert sei, eine MacBook-Produktion in Thailand aufzubauen. Gespräche mit Zulieferern würden bereits geführt. Apple lässt in Thailand bereits seit mehr als einem Jahr seine Apple Watch fertigen.

Die Verlagerung der Produktion weg von China ist für Apple und seine Zulieferer nicht einfach. Viele Jahre haben sie damit verbracht, die Produktion und entsprechende Lieferketten dort aufzubauen. Doch diese erwiesen sich in der Corona-Pandemie als anfällig: Harte Lockdowns vor Ort hatten die Produktion von Auftragsfertigern wie Foxconn lahmgelegt. Zwar läuft die Produktion in den riesigen Werken längst wieder, doch hat Foxconn seinen Sitz in Taiwan. Auch bezieht Apple einen nicht unerheblichen Anteil seiner benötigten Chips von dem Hersteller TSMC aus Taiwan. Die politischen Spannungen um die kleine Inselrepublik hatten zuletzt massiv zugenommen – für Apple ein Grund mehr, sich unabhängiger von China und Firmen im Machtbereich des Riesenreichs zu machen.