Der iPhone-Hersteller Apple will im kommenden Jahr in bestimmten Bereichen offenbar die Kosten deutlich senken. Das US-Unternehmen wolle 2023 mit Blick auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung Personaleinstellungen und das Ausgabenwachstum in einigen Geschäftsbereichen verlangsamen, berichtet Bloomberg . Die Veränderungen sollen demnach nicht alle Teams betreffen. Apple halte für das kommende Jahr dennoch an einem ambitionierten Fahrplan zur Einführung neuer Produkte fest, schreibt die Nachrichtenagentur weiter.