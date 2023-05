Apple selbst ist bekannt für seine strenge Datenschutzpolitik und riskierte dafür in der Vergangenheit bereits so manchen Konflikt - zum Beispiel mit Facebook . Umgekehrt heißt dies nicht, dass Apple nicht an KI interessiert ist. Im Gegenteil hat der Konzern in der Vergangenheit sogar einige Start-ups für Künstliche Intelligenz gekauft. Doch forderte Apple-Chef Tim Cook (62) zuletzt, das Thema mit Vorsicht und Bedacht voranzutreiben. In diesem Sinne prüft Apple zusehends auch stärker Software-Anwendungen, die Entwickler in Apples App Store anbieten. So blockierte Apple kürzlich ein Update des App-Entwicklers Blix, als dieser versuchte, seine E-Mail-App BlueMail mit einer ChatGPT-Funktion zu aktualisieren. Erst nachdem Blix Apple zugesichert hatte, dass es die ChatGPT-Funktion bereits mit einem Inhaltsfilter versehen habe, wurde die App genehmigt.