Der Apple Store liegt in einem Einkaufszentrum der indischen Finanzmetropole. Der US-Konzern hatte zuvor von einer "großen Expansion" in Indien gesprochen, Cook zeigte sich "erfreut", dass das Unternehmen auf seiner "langjährigen Geschichte" aufbaut. Schon an diesem Donnerstag soll ein weiterer Apple Store in der Hauptstadt Neu-Delhi öffnen.

Apple setzt in Indien nicht nur auf eine konsumfreudige Gesellschaft, sondern sieht in dem riesigen Land auch weiteres Potenzial für Fertigungsstätten und Betriebe – auch als Alternative zu China. Der Ton zwischen Peking und Washington wird rauer angesichts der zunehmenden Spannungen um Taiwan. So wächst der Druck auf Apple, neue Produktionsstandorte zu finden. Im Jahr 2017 begann der Konzern über den taiwanischen Elektronikkonzern und Apple-Zulieferer Foxconn mit der Fertigung von iPhones in Indien, dies soll stetig ausgebaut werden.