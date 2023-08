Weniger iPhones verkauft, mehr Umsatz mit Dienstleistungen

Bei Apples wichtigstem Produkt, dem iPhone, lief es im abgelaufenen Quartal nicht allzu rund. Hier gingen die Erlöse um 2,4 Prozent auf 39,67 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten im Schnitt mit Erlösen bei 40 Milliarden Dollar gerechnet. Der branchenweite Smartphone-Absatz sank nach Berechnungen der Analysefirma IDC um acht Prozent – und Apple verkürzte mit einem stabilen Marktanteil von 16 Prozent den Abstand zu Samsung.

Ein Lichtblick war aber das laut Cook prozentual zweistellige Absatzplus in einem insgesamt schrumpfenden chinesischen Markt. Es hätten dort so viele Nutzer zum iPhone gewechselt wie noch nie. Außerdem griffen zahlreiche Bestandskunden zu neueren Geräten. Weltweit seien aktuell so viele iPhones aktiv wie noch nie. Zahlen hierzu nannte Cook allerdings nicht.