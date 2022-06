Der US-Technologiekonzern Apple will ab Herbst den Kauf mit Ratenzahlung anbieten. Nutzer des Zahlungsdienstes Apple Pay sollen zunächst ausschließlich in den USA einen Kauf in vier Raten über sechs Wochen hinweg "ohne Zinsen oder Gebühren jeglicher Art" bezahlen können, erklärte das Unternehmen am Montag. Apple will dafür mit dem Zahlungsdienstleister Mastercard zusammenarbeiten.