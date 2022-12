Der Apple-Zulieferer Foxconn wird Insidern zufolge die Folgen der chinesischen Coronapolitik vor Weihnachten nicht vollständig in den Griff bekommen. Das weltweit größte iPhone-Werk in Zhengzhou werde erst zwischen Ende Dezember und Anfang Januar die Produktion in vollem Umfang wieder aufnehmen können, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Foxconn arbeite mit den lokalen Behörden zusammen, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren, aber es gebe noch viele Unwägbarkeiten. Foxconn lehnte eine Anfrage von Reuters zur Stellungnahme zunächst ab.