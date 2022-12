Chinas Macht

Der Tumult in "iPhone City" offenbaren einmal mehr, wie abhängig Apple in der Lieferkette von China ist. "Apples größte Herausforderung ist, dass sie sich nicht schnell genug von China weg diversifizieren können", sagte Tom Forte, Analyst bei der Investmentbank DA Davidson, gegenüber der "Financial Times". Dabei versucht Konzernchef Cook schon schon länger, unabhängiger von der Produktion in China zu werden. Zuletzt verstärkte auch das wegen des Taiwan-Konflikts angespannte Verhältnis zwischen den Regierungen in Peking und Washington offenbar den Druck, die Herstellung in andere Länder zu verlagern. In Vietnam werden bereits als wichtigstes Produktionszentrum außerhalb Chinas unter anderem iPad-Tablets und AirPods-Kopfhörer produziert. Darüber hinaus lässt der US-Technologiekonzern einen kleinen Teil des iPhone 14 auch in Indien fertigen – übrigens auch von Foxconn. Im kommenden Jahr, zitiert das "Wall Street Journal" einen Analysten, könnte die Produktion dort um 150 Prozent zulegen. Langfristig könnten 40 bis 45 Prozent der iPhones aus Indien kommen, so die Prognose; aktuell sind es 4 Prozent. Und auch Standorte wie Brasilien oder Südostasien könnten weiter zur Diversifizierung der Apple-Produkte beitragen.

Die Lehre aus dem Aufruhr: "Apple ist gezwungen, die Diversifizierung seiner Produktionsbasis zu beschleunigen", sagte Amir Anvarzadeh, ein Analyst bei Asymmetric Advisors, gegenüber Bloomberg. Doch eine schnelle Abkehr von China scheint ausgeschlossen. Anfang November schrieb die Bank of America in einer Mitteilung, dass es viele Jahre dauern wird, bis Apple einen erheblichen Teil seiner Produktion diversifiziert hat. Vorerst ist die Abhängigkeit von China also gigantisch.