Vor dem Rekord-Börsengang Das unglaubliche Geschäftsmodell von Ant Financial und seine Tücken

Das gigantische chinesische Fintech Ant Group will an der Börse mehr als 30 Milliarden US-Dollar einsammeln und damit sogar das Debüt von Saudi Aramco in den Schatten stellen. Was verrät der Börsengang über die Zukunft der Finanzwelt?

Ein Orignaltext aus dem "Economist"