Podcast-Highlights für den Sommer Wie Erik Podzuweit bald 100 Milliarden Euro verwalten will

Das Ziel ist massiv: Gründer Erik Podzuweit will sein Fintech-Start-up in eine Investmentplattform transformieren, die schon bald 100 Milliarden Euro von Anlegern verwalten soll. Im Podcast erklärt er, was er auf dem Weg dahin schaffen muss.