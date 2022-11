Der Chef des weltgrößten Online-Versandhändlers Amazon, Andy Jassy (54), hat die Beschäftigten nach der jüngsten Entlassungswelle auf einen weiteren Jobabbau eingestellt. Die Personalplanung des Vorstands ziehe sich bis ins kommende Jahr. Dies bedeute, es werde zu weiteren Stellenstreichungen kommen, erklärte Jassy in einem am Donnerstagabend (Ortszeit) auf der Website veröffentlichten Memo an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.