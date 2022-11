Der US-Konzern Amazon will offenbar rund 10.000 Arbeitsplätze abbauen. Der Stellenabbau in der Verwaltung und im Technologiebereich könne noch diese Woche beginnen, berichten mehrere internationale Medien, darunter die "New York Times" und die "Financial Times" . Im Mittelpunkt der Kürzungen stehe demnach die defizitäre Geräte-Sparte des weitverzeigten Konzerns, zu der auch die Sprachsteuerung "Alexa" gehört. Der Abbau, dessen genauer Umfang noch nicht feststehe, entspreche etwa drei Prozent der Gesamtbelegschaft. Von Amazon war keine Stellungnahme zu erhalten.