Am Donnerstagabend, nachdem die US-Börsen geschlossen hatten, stellte der US-Konzern Amazon die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vor – und sie waren so verheerend, dass viele Investoren nachbörslich ihre Aktien loswerden wollten. Der Kurs brach ein, zeitweise um mehr als 20 Prozent. Die Papiere, die mit gut 110 Dollar aus dem Handel gegangen waren, notierten nachbörslich plötzlich nur noch bei knapp 89 Dollar. Innerhalb kürzester Zeit sank die Unternehmensbewertung um mehr als 230 Milliarden Dollar – das gab es in der Form noch nie.